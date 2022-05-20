نزار باهبري يكشف عن أفضل طريقة للوقاية من جدري القرود (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - قال الدكتور نزار باهبري، استشاري أمراض البورد الأمريكي والكندي “باطنية ومعدية”، إن الفيروسات بعضها ينتقل عن طريق الهواء، وبشكلسريع، ومن أكثرها الدرن، والسل، مشيرا إلى أن جدري القرود ينتقل عن طريق الرذاذ.

وأوضح في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه من الصعب أن ينتقل جدري القرود للأشخاص الذين أخذوا تطعيم الجدري، وهو متواجد في المملكة، ومتوفر بكثرة.

وبين أن في أمريكا وبعض الدول الأوروبية رجعت بعض الفيروسات بسبب رفض بعض الأشخاص أخذ التطعيم، وتشجيع أطفالهم عليه.

الوقاية من جدري القرود

وأشار إلى أن أعراض جدري القرود تظهر على الشخص، بعد مخالطة المصاب بـ 12 يومًا في المعتاد.

ولفت إلى أن الأغلب من الحالات يتعالجون بدون أي دواء، و5% يتعرضون لمضاعفات، و3% يتعرضون للوفاة، ومؤخرا لم تسجل أي حالة وفاة بسبب جدري القرود في الدول المتقدمة، لكن تم التسجيل في دول إفريقية.