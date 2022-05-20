محمد بن مسعود - الدمام - الحسناء السعودية هند القحطاني تنشر صورة صادمة وتعلق .. ” والله أستحي منكم لكن ضروري أوريكم ” ( صورة )

كشفت مشهورة سناب شات هند القحطاني المقيمة في أمريكا ، عبر تطبيق ” سناب شات ” عن إجراءها عملية تجميل جديدة خضعت لها . ونشرت هند القحطاني صورة لرأسها وضحت مكان إجراء العملية في رأسها: قائلة “الصورة من الكاميرا العادية عشان يتضح لكم مكان زراعة الشعر في مقدمة الرأس والحواجب”. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وعلقت هند أيضاً على الصورة قائلة : “والله أني مستحية منكم لكن ضروري أوريكم”. وكانت وثقت القحطاني في فيديو سابق لحظة استلامها حقيبة مصنوعة من جلد التمساح ، اشترتها من معرض

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