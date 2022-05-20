موجة حر مبكرة في إسبانيا.. ودرجات الحرارة تحطم الأرقام القياسية

محمد بن مسعود - الدمام - تعرضت أجزاء من إسبانيا لموجة حر مبكرة شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة بلغت أكثر من 40 درجة مئوية اليوم الجمعة.
وسجلت درجات حرارة قياسية في بلدة أندوخار، التي تقع في مقاطعة خاين التابعة لمنطقة أندلوسيا جنوبي إسبانيا، حيث بلغت درجة الحرارة 41 درجة مئوية، وكذلك في مدينتي إشبيلية وقرطبة، اللتين سجلتا 39 درجة مئوية.
ووصلت درجة الحرارة في المناطق الداخلية من جزيرة مايوركا إحدى جزر البليار السياحية 35 درجة مئوية.
وقال خبراء الأرصاد الجوية إن كتلة هوائية ساخنة ستتحرك نحو الشمال غدا السبت ، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في العاصمة مدريد إلى 36 درجة مطلع الأسبوع.
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