تقديم بدء اليوم الدراسي في حوطة بني تميم والحريق بسبب ارتفاع درجات الحرارة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بحوطة بني تميم والحريق عن تقديم بداية اليوم الدراسي في الدوام الصيفي عند الساعة 6:15 صباحاً.
وأوضحت أن بداية الحصة الأولى ستكون في الـ6:30 صباحاً، مبينة أن القرار يهدف إلى مصلحة الطلبة وأولياء أمورهم بسبب ارتفاع درجة الحرارة خلال الفترة المقبلة
وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق الدوام الجديد اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
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