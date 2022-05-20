تقديم بدء اليوم الدراسي في حوطة بني تميم والحريق بسبب ارتفاع درجات الحرارة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بحوطة بني تميم والحريق عن تقديم بداية اليوم الدراسي في الدوام الصيفي عند الساعة 6:15 صباحاً.

وأوضحت أن بداية الحصة الأولى ستكون في الـ6:30 صباحاً، مبينة أن القرار يهدف إلى مصلحة الطلبة وأولياء أمورهم بسبب ارتفاع درجة الحرارة خلال الفترة المقبلة

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق الدوام الجديد اعتباراً من يوم الأحد المقبل.