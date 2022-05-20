مخرج مصري يكشف عن الوصية الأخيرة للفنان سمير صبري

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المخرج المصري محمد تركي، مخرج برنامج ذكرياتي الذي يبث عبر أثير الإذاعة المصرية والذي كان يقدمه الفنان الكبير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات قليلة، ظهر الجمعة 20 مايو 2022، عن وصية الراحل الأخيرة.
وبحسب موقع “مصراوي” قال إن “سمير صبري “أوصى أن أقوم بتغسيله بنفسي، وأن يتم دفنه في مقابر أسرته بمحافظة الإسكندرية”، لافتا أنه منحه قبل رحيله رقم المسؤول عن المقابر ليتواصل معه في حال حدوث الوفاة وتجهيز المدفن.
جدير بالذكر ان سمير صبري توفي ظهر الجمعة 20 مايو 2022، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 85 عامًا.
وترك سمير صبري إرثا فنيا كبيرا، على مستوى التقديم التليفزيوني والإذاعي، إلى جانب الإنتاج والتمثيل والغناء، ومن أشهر أعماله السينمائية: “دموع صاحبة الجلالة”، “جحيم تحت الماء”، “حب وكبرياء”، “السلخانة”، “عالم عيال عيال”.
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