جامعة حائل تحقق المركز الأول في ‫مسابقة ملتقى سفراء الوسطية السادس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل

حققت جامعة حائل المركز الأول في مسابقة ملتقى سفراء الوسطية السادس، الذي تنظمه ‎جامعة طيبة، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، تحت شعار “هوية وطن”.

وحقق فريق مبادرة “روح التعايش والتسامح” بجامعة حائل، المشارك في مسابقة ملتقى سفراء الوسطية، المركز الأول من بين (٣٦) جامعة وكلية شاركت في البرنامج والمسابقة، ويضم الفريق موسى عبيد المليحان من كلية التربية، وفيصل جبّان العنزي من كلية الهندسة، وريماس خالد العتيبي من كلية العلوم الطبية التطبيقية، والعنود سعود الشمري من كلية طب الأسنان، وبإشراف الأستاذ وليد بن عبدالله النعام، المشرف على المبادرة بالجامعة.

وقدم رئيس جامعة حائل، الأستاذ الدكتور راشد بن مسلط الشريف، التهنئة للطلبة المشاركين، وللمشرف على المبادرة، الأستاذ وليد بن عبدالله النعام، بمناسبة تحقيقهم هذا الإنجاز الذي يعكس مدى أهمية الوسطية والاعتدال والتسامح في مجتمعنا، وأن رسالة الوسطية هي المنهج الذي قامت عليه بلادنا عبر التاريخ، منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموّ ولي عهده الأمين- حفظهما الله- مؤكداً أن بلادنا هي من تحمل منهج الوسطية، والتسامح، ونشر الاعتدال، ومحاربة التطرف والإرهاب، ونشر الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما بلادنا الغالية.

كما رفع رئيس جامعة حائل الشكر و التهنئة لصاحب السموّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، ولصاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، على دعمهما الدائم والمستمر للجامعة وكافة مناشطها، وكان لهذه الرعاية المباركة أثر كبير في تحقيق الجامعة وطلابها هذا الإنجاز، والعديد من الجوائز والإنجازات الأخرى التي تفخر الجامعة بتحقيقها، في ظل الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم، بمتابعة وحرص معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور محمد بن أحمد السديري.

وعبر عن شكره وتقديره لمعالي رئيس جامعة طيبة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني و منسوبي الجامعة وكافة الجهات المشاركة والداعمة على تنظيم ملتقى سفراء الوسطية السادس.

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وقدم التهنئة مع خالص الشكر والعرفان لوكلاء الجامعة، ولكافة منسوبي عمادة شؤون الطلاب، ولكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الذي يأتي تتويجًا لجهود الجامعة في تعزيز مفهوم التسامح والوسطية، وهو ما دأبت عليه قيادتنا الحكيمة التي تسعى دائماً لتأكيد التسامح والسلام اللذين يحفظان كرامة الإنسان، ويعززان مبادئ التكافل بين الجميع.