مؤسسة الري: المياه المجددة من الصرف الصحي أفضل للمحاصيل من الجوفية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكد مدير إدارة جودة المياه في المؤسسة العامة للري، عبدالله بوطويبة، أنه بحسب النظام السعودي يسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيًّا المجددة من الصرف الصحي لجميع المحاصيل الزراعية دون استثناء، مؤكدًا أنها أفضل من المياه الجوفية.

وقال بوطويبة خلال حديثه إلى قناة الإخبارية: إن المياه المجددة مصدر مستدام ومتوفر صيفًا وشتاء وتحتوي على تراكيز غذائية مهمة للمحاصيل الزراعية أكثر من المياه الجوفية.

ولفت إلى أن المياه المجددة أقل ملوحة من المياه الجوفية وتساعد على تحسين الإنتاجية وزيادة المحاصيل.