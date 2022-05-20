اخبار دوليه – الجيش الروسي يعلن «تحريرا كاملا» لمجمع آزوفستال الصناعي في ماريوبول

محمد بن مسعود - الدمام - اكد الجيش الروسي الجمعة أنه «حرر بالكامل» مجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول الاستراتيجية بجنوب شرق أوكرانيا، وذلك بعد استسلام آخر الجنود الأوكرانيين الذين كانوا داخله.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشنكوف في بيان عبر تلغرام «منذ 16 ايار/مايو، استسلم 2439 نازيا من (كتيبة) آزوف وجنود أوكرانيون محاصرون في المصنع. اليوم، 20 ايار/مايو، استسلمت المجموعة الاخيرة المؤلفة من 531 مقاتلا».

واضاف كوناشنكوف أن «منشآت الموقع تحت الارض حيث كان يختبىء المقاتلون باتت تحت السيطرة التامة للقوات المسلحة الروسية».

وتابع المصدر ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبلغ من وزير الدفاع سيرغي شويغو «انتهاء عملية التحرير الكامل لمجمع (آزوفستال) ومدينة ماريوبول».

واكد المتحدث أن قائد مقاتلي كتيبة آزوف في المكان استسلم وتم نقله من المصنع «في آلية مدرعة خاصة» لتجنب أي صدام بينه وبين سكان معادين له.