وبيّن الجميعي، أن المخالفين قاما «بإجراء تعديل وإضافة على جسم المركبتين وهيكلها»، وتعريض سلامة مستخدمي الطريق للخطر، مشيرًا إلى أنه تم إحالتهما إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهما نظامًا.
وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا يظهر فيه قائدا مركبتين وهما يقودان مركبتيهما بطريقة خطرة على مرتادي طرق العاصمة المقدسة، وسرعان ما تم التوجيه بإلقاء القبض عليهما، وإحالتهما للهيئة الإدارية لأجل تطبيق العقوبات المقررة عليهم نظامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الجميعي لـ«دوت الخليج»: ضبط مخالفي طرق العاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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