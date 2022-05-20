الجميعي لـ«دوت الخليج»: ضبط مخالفي طرق العاصمة المقدسة

أكد مدير عام المرور بالمملكة اللواء سلمان الجميعي لـ«دوت الخليج» ‏ضبط مرور العاصمة المقدسة قائدَي مركبتين ظهرا في مقطع فيديو بمركبتين مخالفتين.

وبيّن الجميعي، أن المخالفين قاما «بإجراء تعديل وإضافة على جسم المركبتين وهيكلها»، وتعريض سلامة مستخدمي الطريق للخطر، مشيرًا إلى أنه تم إحالتهما إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهما نظامًا.

وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا يظهر فيه قائدا مركبتين وهما يقودان مركبتيهما بطريقة خطرة على مرتادي طرق العاصمة المقدسة، وسرعان ما تم التوجيه بإلقاء القبض عليهما، وإحالتهما للهيئة الإدارية لأجل تطبيق العقوبات المقررة عليهم نظامًا.