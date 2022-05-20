أمير الشرقية يرعى فعاليات المؤتمر الدولي لمستجدات جراحة المسالك البولية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يُعقد الأربعاء القادم المؤتمر الثالث والثلاثون لجمعية جراحة المسالك البولية السعودية، الذي تنظمه الجمعية السعودية لجراحة المسالك البولية بالخبر لمناقشة أهم المستجدات في عالم جراحة المسالك البولية وزراعة الكلى وصحة الرجل، بمشاركة عدد من المتحدثين الدوليين.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية رئيس المؤتمر الدكتور إبراهيم العريفي، أن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، يستهدف العاملين في مجال جراحة المسالك البولية في جميع تخصصاتها والأطباء والتمريض، إضافة إلى الفنيين والتقنيين والشركات المهتمة، ويشارك فيه أكثر من 150 متحدثًا من داخل المملكة وخارجها، وأهم الجمعيات الخليجية والعربية والدولية منها الجمعية الأمريكية لجراحة المسالك البولية والجمعية الكندية لجراحة المسالك البولية والبريطانية والخليجية والأوربية والدولية والجمعية الدولية للسلس البولي وغيرها.

وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد طرح أكثر من 160 موضوعاً علمياً في مختلف التخصصات الدقيقة لجراحة المسالك البولية من خلال 10 مجموعات علمية للتخصصات الدقيقة في المسالك البولية، ويقام على هامش المؤتمر معرض بمشاركة شركات محلية ودولية لعرض أهم المستجدات في الأدوية والأجهزة المستخدمة لجراحة المسالك البولية.