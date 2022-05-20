احذر.. 50% من مرضى جلطة القلب تعرضوا لهذه الحوادث

محمد بن مسعود - الدمام - قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، اليوم الجمعة، إن الغضب تأثيره سريع وفوري على القلب “خلال ساعات، مشيرا إلى أن الحزن والتوتر النفسي الشديد فقد يأخذ عدة أشهر إلى سنوات حتى يظهر أثره على القلب.
وأوضح في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر أن 50% من مرضى جلطة القلب تعرضوا لحوادث مؤلمة نفسياً قبل حدوث الجلطة مباشرةً أو قبلها بعدة أشهر.
ومن أبرز تلك الحوادث بحسب النمر: خسارة فاتحة في الأسهم، أو فقدان وظيفة، أو طلاق، أو وفاة واحد من العائلة، أو التعرض لضغط نفسي شديد.
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