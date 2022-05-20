محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجة الفرنسية، يوم الجمعة، عن أسفها للمخالفات والحوادث التي رصدتها البعثة الأوروبية في الانتخابات النيابية اللبنانية.
وقدمت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي استنتاجها الأولى في 17 مايو ببيروت.
وقالت الخارجية الفرنسية: «نأسف للخروق التي لاحظتها بعثة المراقبة»، مطالبة بإلقاء الضوء على المخالفات التي شهدتها الانتخابات النيابية اللبنانية.
وأضافت أن «خطورة الأزمة التي يمر بها لبنان تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة».
ودعت باريس السلطات اللبنانية إلى تعيين رئيس للوزراء، وتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتعاش البلاد اقتصاديا، لا سيما على أساس الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي.
كذلك أكدت الخارجية الفرنسية وقوف باريس إلى جانب الشعب اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – انتخابات لبنان.. فرنسا «تدين وتأسف» للمخالفات والخروق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.