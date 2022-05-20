شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة الإعلام» في «الشورى» تناقش مشكلات البث التلفزيوني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة الإعلام في مجلس الشورى اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عطا بن حمود السبيتي، حيث ناقشت اللجنة خلاله عددًا من التقارير والموضوعات المحالة لها من المجلس لمناقشتها وتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها ورأيها حيالها خلال الفترة المقبلة.

واستعرضت خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1443/1442هـ، المتضمن أداء الهيئة خلال عام التقرير، والصعوبات والتحديات التي تواجهها خلال قيامها بمهامها.

وبحثت الإجراءات المتعلقة بقياس مؤشرات الأداء للهيئة، وسبل تعزيز التعاون بين الهيئة والجهات الرسمية الأخرى في بث برامجها، كما تطرقت إلى مشاكل البث التلفزيوني وسبل تقويتها، ورفع جودة البث.

كما درست اللجنة أبرز ما ورد في التقرير السنوي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1443/1442هـ، حيث بحثت الكوادر البشرية في الهيئة وسبل دعمها بالكفاءات ذات الاختصاص، كما ناقشت سبل دعم صناعة الإعلام وتنميته، وأهمية متابعة ومراقبة كل ما له علاقة بالألعاب الإلكترونية والتزامها بالاشتراطات.

يذكر أنَّ لجنة الإعلام تأتي ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح التي تتعلق بالإعلام والتي تحال إليها، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال هذه الموضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها.