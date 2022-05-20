محمد بن مسعود - الدمام - متسول يهدد قائد سيارة بمسدس ويباغته بطلب صادم والمفاجأة في جنسية المتسول ( صورة + فيديو )

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام متسول بطلب الأموال من الأشخاص بطريقة مثيرة، في العاصمة البيروفية ليما. وظهر المتسول في مقطع الفيديو، وهو يرتدي ملابس “القرصان جاك سبارو” ويهدد الأشخاص في الشوارع بنفس المسدس إن لم يعطوه المال. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وبحسب الفيديو قام المتسول باعتراض طريق إحدى السيارات، وأخرج المسدس، ثم توجه إلى قائد المركبة وطلب منه المال، وبالفعل قام الأخير بوضع النقود له في وعاء.

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