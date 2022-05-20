الذهب يرتفع محلياً وعالمياً.. تعرّف على سعر الجرام عيار 21 اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفت أسعار الذهب، اليوم، في المملكة، وبلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 222.8 ريالا، أي ما يعادل 59.22 دولارا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 203.58 ريالا/ 54.29 دولارا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارا بالمملكة نحو 194.32 ريالا/ 51.82 دولارا، أما الجرام عيار 18 فبلغ سعره 166.56 ريالا/ 44.42 دولارا.

وبلغت أوقية الذهب “بيع” نحو 6907.50 ريال/ 1842 دولار، وبلغ سعر البيع 6911.25 ريال/ 1843 دولار.

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وعالميا، واصل الذهب الارتفاع وبلغت نسبته ما يزيد عن 1%، منذ أمس الخميس، وارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.4% إلى 1840.97 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.4% عند 1841.2 دولارًا.