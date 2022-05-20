محمد بن مسعود - الدمام - ارتفت أسعار الذهب، اليوم، في المملكة، وبلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 222.8 ريالا، أي ما يعادل 59.22 دولارا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 203.58 ريالا/ 54.29 دولارا.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارا بالمملكة نحو 194.32 ريالا/ 51.82 دولارا، أما الجرام عيار 18 فبلغ سعره 166.56 ريالا/ 44.42 دولارا.
وبلغت أوقية الذهب “بيع” نحو 6907.50 ريال/ 1842 دولار، وبلغ سعر البيع 6911.25 ريال/ 1843 دولار.
أخبار قد تهمك
وعالميا، واصل الذهب الارتفاع وبلغت نسبته ما يزيد عن 1%، منذ أمس الخميس، وارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.4% إلى 1840.97 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.4% عند 1841.2 دولارًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يرتفع محلياً وعالمياً.. تعرّف على سعر الجرام عيار 21 اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.