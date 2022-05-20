محمد بن مسعود - الدمام - في مشهد يحبس الانفاس .. انقاذ طفلة ( 3 سنوات ) من موت محقق .. لن تصدق كيف تم انقذها
بشجاعة كبيرة وفي مشهد يحبس الأنفاس.. تمكن أحد سكان مدينة أستانا في كازاخستان، من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات من الموت المحقق من السقوط من الطابق الثامن.
وأعلنت إدارة حالات الطوارئ في المدينة، أن الحادث وقع الثلاثاء الماضي في شارع أولي دالا، حيث كانت الصغيرة تتدلى من النافذة، ولم تستطع الصعود مرة أخرى إلى الشقة.
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كما أضافت أن الجار الساكن في الطابق السابع رأها في هذا الموقف المرعب. فصعد من نافذته مخاطراً بحياته لإنقاذها والتقطها قبل أن تسقط.
فيما وعدت إدارة الطوارئ في العاصمة بمنح الرجل وساما على شجاعته في إنقاذ تلك الصغيرة من الموت المحقق.
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