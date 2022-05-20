هيئة الأمر بالمعروف بمدينة الباحة تعرض حملة “اعتزاز” بالتعاون مع المجمعات التجارية (صور)

محمد بن مسعود - الدمام - عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الباحة المحتوى التوعوي لحملة “اعتزاز” بالتعاون مع المجمعات التجارية بالمدينة. وذلك من خلال عرض إصدارات الرئاسة العامة من بطاقات توعوية عبر الشاشات الرقمية واللوحات الإلكترونية. والجدير بالذكر أن حملة “اعتزاز” تأتي لتعزيز الانتماء للوطن بإبراز الاعتزاز بالهوية الإسلامية السمحة. كما أنّ هذه البرامج تحظى بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي وبتوجيه ودعم من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند -وفقه الله- أخبار قد تهمك

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