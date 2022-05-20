محمد بن مسعود - الدمام - مراهق يرتكب مجزرة مروعة ويقتل 10 أشخاص دفعة واحدة .. لن تصدق كيف قتلهم وماهي جنسيته

أقدم مراهق أميركي مسلح على مهاجمة متجر للبقالة في مدينة بوفالو بولاية نيويورك الأميركية.

وقتل المراهق 10 أشخاص بالرصاص، ممن كانوا في المتجر وجرح 3 آخرين، اثنان منهم بحالة خطرة.

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والمراهق هو طالب جامعي اسمه بيترن جيندرون وعمره 18 سنة، واعتقلته الشرطة في مكان الحادث.

وقالت الشرطة إن الأمريكي بيتون غيندرون البالغ من العمر 18 عاما، فتح النار يوم السبت على زوار متجر يقع في أحد أحياء مدينة بوفالو بولاية نيويورك، حيث تعيش غالبية السكان من ذوي البشرة السمراء. ولقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة، في حين استسلم المشتبه به للشرطة.

ووفقا للبيانات الأولية، أطلق الشاب النار في الغالب على السمر. وتعتقد السلطات أن هذه جريمة تم ارتكابها على أساس التعصب العنصري.