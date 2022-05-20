فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحائل يتابع أعمال مكافحة الأمراض ونواقلها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل ممثلًا بإدارة الثروة الحيوانية أعمال مكافحة الأمراض ونواقلها (كافح). وأوضح رئيس إدارة الثروة الحيوانية بالفرع المهندس وافي الشمري أن المكافحة تستهدف رش نواقل الأمراض في المستنقعات المائية في المنطقة بشكلٍ أسبوعي بالمبيدات الحشرية المكافحة للأمراض وتشمل مستنقعات شعيب الأديرع ومستنقعات المنطقة الصناعية ومستنقعات الخماشية و حظائر الماشية . وأشار الشمري إلى أن البرنامج يهدف للوقاية والقضاء على الأمراض ونواقلها, مبينًا أن الخدمة تقدم بشكل مجاني للجميع بالإضافة إلى استقبال جميع الطلبات الخاصة بالبرنامج من خلال إدارة الثروة الحيوانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة . أخبار قد تهمك

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