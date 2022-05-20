“مهرجان الصيف للألعاب” يواصل عروضه المشوقة في موسم جدة بأجواء من الفرح والتعليم بالترفيه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

وصلت منطقة سوبردوم بموسم جدة اليوم عروضها الترفيهية المشوقة للأطفال ضمن مهرجان الصيف للألعاب، والتعليم بالعرفيه؛ وسط حضور كبير من الأطفال وأسرهم.

ويعرض المهرجان العديد من المسرحيات الترفيهية المحببة لدى الصغار ، ومنها مسرحيات وعروض السنافر، والسيد بطاطا، وانميشن مشيع، ومسرحية النمر الوردي التي خلقت أجواء جميلة من الفرح والسعادة لدى الصغار وأسرهم، فيما يستمتع الزوار ومحبي العلوم بالعروض المقدمة في شارع العلوم من مختبرات، واستكشافات علمية وتجارب تعليمية حية ومميزة تلبي جميع الرغبات.

وخصص مهرجان الصيف للألعاب بمنطقة سوبردوم زوار موسم جدة بالعديد من المفاجآت التي تقدم لأول مرة في العالم على مسرح المهرجان بالإضافة إلى التسوق داخل قبة السوبردوم في متاجر الألعاب المتنوعة والحصرية لزوار المهرجان.

ويفتح المهرجان أبوابه للزوار يومياً من الساعة 4 مساءً وحتى الساعة 12 مساءً، ويستمر في عروضه وفعالياته حتى 23 مايو، وتتوزع فعاليات المهرجان على أكثر من 25 ركناً ترفيهياً تقدم العديد من الخيارات لزوار الموسم.