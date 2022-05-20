محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة الاتصال بوزارة التربية والتعليم بأنه قد تقرر إعادة تطبيق مقرر ريض 152 سواءً للطلبة الذين لم يتسنّ لهم رفع التطبيق خلال المدة المحددة أو لمن يرغب من الطلبة في إعادة التطبيق بشكل عام، حيث سيكون الموعد الجديد لهذا التطبيق هو يوم الإثنين الموافق 23 مايو 2022 في الفترة الاولى من الساعة 7:45 إلى 9:45 صباحا، علما بأن الرابط سيتم إرساله إلى جميع طلبة المستوى الأول الثانوي من خلال البوابة التعليمية ومنصة Teams، أما الطلبة الذين تمكنوا من تسليم تطبيق المقرر ولم يواجهوا أي صعوبات في ذلك ولا يرغبون في إعادة التطبيق، فإنه يرجى منهم تجاهل الرابط الذي سيصلهم من خلال البوابة التعليمية ومنصة Teams، متمنين لجميع الطلبة كل التوفيق والنجاح.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزارة التربية: إعادة تطبيق «ريض 152» للذين لم يتسنّ لهم رفع التطبيق خلال المدة المحددة ولمن يرغب بالإعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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