اخبار دوليه – بريطانيا ترصد 11 إصابة جديدة بعدوى جدري القرود

محمد بن مسعود - الدمام - رصدت بريطانيا 11 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس «جدري القرود» ؛ ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 20 حالة.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد قوله: «إن معظم حالات الإصابة خفيفة، ويمكنني أن أؤكد أننا قمنا بشراء المزيد من اللقاحات الفعالة ضد جدري القرود»؛ طبقا لما نقلته قناة «سكاي نيوز» البريطانية اليوم.

من الجدير ذكره أن أعراض جدري القرود تكون خفيفة غالبا و يتعافى معظم المصابين به في غضون أسابيع قليلة، و قد يؤدي أحيانا إلى أعراض شديدة لدى قلة من المصابين.