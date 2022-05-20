اخبار دوليه – البرلمان العربي يعقد اجتماعا تحضيريا قبيل انطلاق منتدى التكامل الاقتصادي

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت اللجنة التحضيرية للبرلمان العربي اجتماعها الثالث لعقد المنتدى العربي «تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية: التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في ذلك»، والذي ينظمه البرلمان العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والذي يأتي برعاية معالي دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، وذلك بحضور صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ومعالي أعضاء البرلمان العربي هزاع القحطاني، حمد بو شهاب السويدي، اللواء طارق نصير، وسعادة المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، وسعادة الأستاذ نبيل الشروقي الأمين العام المساعد للبرلمان العربي.

وبحث الاجتماع مجمل التحضيرات اللازمة قبيل انطلاق المنتدى المقرر عقده يوم 23 حتى 25 مايو الجاري 2022م، والذي سيشارك فيه شخصيات رفيعة المستوى من الوزراء المعنيين بالاقتصاد والمالية والاستثمار والتجارة والصناعة من عدد من الدول العربية ورؤساء هيئات الاستثمار وشخصيات بارزة وعدد من رجال الأعمال والأكاديميين في الدول العربية والمسؤولين والخبراء بجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

ويأتي المنتدى كمبادرة من البرلمان العربي اتساقا مع سعي الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادى برؤية عربية مشتركة، والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البينية بما يعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان العربية ، والذي يعتبر مدخل عربي لتحقيق طموحات الدول العربية ومساعيها في تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة لشعوبها وللأجيال المستقبلية، كما يهدف لوضع تصور مستقبلي للتعاون الاقتصادي العربي وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق تكامل انتاجي عربي يخدم الرؤى الاستراتيجية للبلدان العربية.