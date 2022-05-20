اخبار الخليج – نجوم المسرح يحضرون «أليس في بلاد العجائب» بإعدادية زنوبيا للبنات

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت مدرسة زنوبيا الإعدادية للبنات مسرحية بعنوان «أليس في بلاد المواهب»، بمشاركة متألقة من طالباتها الموهوبات في التمثيل والغناء والمكياج والإلقاء والتصوير والمونتاج، وذلك بحضور نخبة من فناني مملكة البحرين، وعدد من المسؤولين عن الأنشطة الفنية والثقافية بوزارة التربية والتعليم.

ويأتي ذلك ضمن البرامج الطلابية المعززة للمواهب والإبداعات في شتى المجالات، ومن أهمها المسرح.