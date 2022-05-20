محمد بن مسعود - الدمام - نظمت مدرسة زنوبيا الإعدادية للبنات مسرحية بعنوان «أليس في بلاد المواهب»، بمشاركة متألقة من طالباتها الموهوبات في التمثيل والغناء والمكياج والإلقاء والتصوير والمونتاج، وذلك بحضور نخبة من فناني مملكة البحرين، وعدد من المسؤولين عن الأنشطة الفنية والثقافية بوزارة التربية والتعليم.
ويأتي ذلك ضمن البرامج الطلابية المعززة للمواهب والإبداعات في شتى المجالات، ومن أهمها المسرح.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – نجوم المسرح يحضرون «أليس في بلاد العجائب» بإعدادية زنوبيا للبنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.