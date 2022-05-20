أمانة الشرقية تنظم فعاليات أسبوع الإبداع البلدي تحت شعار ” مدن المستقبل2 “

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، تنظم أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بمركز الإبداع البلدي فعاليات أسبوع الإبداع البلدي، تحت شعار” مدن المستقبل٢”، تزامنا بالاحتفال العالمي لأسبوع الإبداع والابتكار المعتمد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يوافق ١٤ أبريل من كل عام، حيث تم تأجيله لظروف شهر رمضان، وتقرر الاحتفاء به خلال الفترة ٢٢-٢٩ من شهر مايو الجاري، بمقر الأمانة، وذلك بالشراكة مع نخبة من المبدعين والمبتكرين في مجال الإبداع والابتكار والتقنية والاستدامة.

وأوضحت المشرف العام على مركز الإبداع البلدي الأستاذة مها بنت سليمان الوابل، إن أسبوع الإبداع البلدي ” مدن المستقبل٢”، الذي تنطلق فعالياته بنسخته الثانية الأحد المقبل، بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، يهدف إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار داخل وخارج القطاع البلدي، والعمل على تفعيل وتنمية المشاركة المجتمعية الفعالة، بجانب تطوير الذات والتفكير الإبداعي،

وأشارت مها الوابل، إلى أنه سيتخلل الفعاليات زيارات ميدانية لعدد من المدارس والجامعات والأماكن العامة لاستلهام الأفكار الإبداعية من المواطنين و المقيمين فيما يحسن خدمات القطاع البلدي وتحسين المشهد الحضري، وذلك من خلال تحويلها إلى مبادرات ومشاريع تنفذ على أرض الواقع وتزيد من رضا المستفيد، بهدف رفع جودة الحياة، كما سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات ذات العلاقة بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية لتطوير أعمال القطاع البلدي، ومساعدته في تحقيق أهدافه الاستراتيجية والتغلب على التحديات وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.