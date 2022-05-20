أمير منطقة الرياض يهنئ نادي الفيحاء بمناسبة تحقيقه بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض نادي الفيحاء بمناسبة تحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021-2022.
وقال سموه في برقية لرئيس نادي الفيحاء : “يطيب لنا تهنئتكم وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري واللاعبين بمناسبة تحقيق نادي الفيحاء لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021-2022 ، وتتويج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- للفريق بالبطولة الأغلى، التي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – “.
وأشاد سموه بما قدمه الجهاز الإداري والفني واللاعبين من جهود وعطاءات كبيرة خلال الموسم أهلته لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، والذي يجسد ما تشهده الرياضة السعودية من ازدهار كبير في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله-، متمنياً لهم المزيد من التوفيق وبذل الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات.
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