اخبار دوليه – وفاة الشاعر العراقي مظفر النواب

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الثقافة العراقية اليوم الجمعة، وفاة الشاعر الكبير مظفر النواب في الإمارات.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الثقافية العراقية عارف الساعدي لوكالة الأنباء العراقية: «إن النواب توفي في مستشفى الشارقة بالإمارات العربية المتحدة».

من جانبه، نعى رئيس الجمهورية العراقية الدكتور برهم صالح، الشاعر الراحل في تغريدة جاء فيها: «يبقى حياً في ذاكرة الشعب، من زرع مواقفه السياسية والوجدانية بشكل صادق، ولهذا فإن الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب لا يمضي إلى العدم، فهو حيّ في ذهن كل مَن ترنم بقصائده الخالدات لروح المبدع الفذ المغفرة والرحمة، ولأسرته ومحبيه وقرّائه الصبر والسلوان».

ولد مظفر النواب عام 1934 في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، ثم درس في جامعة بغداد وانخرط بعد سنوات في العمل السياسي وانتمى وفقا لمعاصريه إلى الحزب الشيوعي العراقي.

غادر العراق عام 1963 بعد المضايقات التي فرضها القوميون على الشيوعيين والنواب واحد منهم، قبل أن يعاد إلى العراق قسرا وهو في طريقه إلى روسيا ويودع في سجن «نقرة سلمان» الشهير جنوبي العراق.

تمكن الهرب من السجن عبر حفر نفق فيه وبقي متواريا عن الأنظار حتى عام 1969 عندما أصدر عفوا عن المعارضين وعاد إلى وظيفته في وزارة التربية العراقية بعد تخرجه من جامعة بغداد.

في عام 2011 عاد إلى العراق بعد فراق أكثر من 40 عاما واستقبله بشكل رسمي الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني المعروف بعلاقاته مع الشعراء قبل أن يعود ويغادره وبقي طيلة أكثر من عقد يعاني من مرض عضال.

عرف عنه وقوفه في قصائده الشعبية والفصيحة إلى جانب الفقراء والكادحين، وقال في إحدى قصائده: «سرت في اتجاهك العمر كله، وعندما وصلت، انتهى العمر».