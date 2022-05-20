بعد انتشاره في عدة دول.. إسبانيا تُسجل 14 إصابة جديدة بـ«جدري القرود»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت السلطات الإسبانية اليوم، تسجيل 14 إصابة جديدة مؤكدة بجدري القرود.

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية، أن تسجيل الإصابات الجديدة يأتي وسط مؤشرات على انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم.

كما ارتفعت إصابات المرض في البرتغال إلى 23 حالة مؤكدة، وحسب تأكيدات وزير الصحة الألماني، فإن عدوى جدري القرود لا تنتقل بسهولة.

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ومع الانتشار المتسارع للفيروس، تسود حالة من الرعب في المجتمعات الغربية التي ظهر فيها المرض النادر، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار المرض خاصة بعد تسجيل إصابات عدة في مجتمع المثليين جنسيًا.

وأكدت السلطات البريطانية أنها أجرت تحقيقا واسعا، حول تفشي فيروس جدري القرود بين مثليي الجنس في البلاد، وذلك عقب اكتشاف 4 حالات إصابة جديدة كلها لأشخاص مثليين، حيث تحاول الصحة معرفة أسباب ذلك.

وكانت صحيفة «ميرور»، قد كشفت أنه تم العثور على ثلاثة من المرضى في لندن والرابع في شمال شرق البلاد، ويُعرّف الأربعة جميعهم بأنفسهم على أنهم مثليين أو ثنائيي الجنس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات جدري القرود المؤكدة في المملكة المتحدة إلى 7 حالات.