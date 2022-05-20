شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 500 آلة لأعمال التنظيف والتطوير بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 70 ألف عبوة ماء زمزم للمصلين بالمسجد الحرام - 4500 حافظة ماء زمزم موزعة في أرجاء المسجد الحرام قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية اليوم بالمسجد الحرام حزمة، من الخدمات النوعية ضمن خططها لصلاة الجمعة (70) ألف عبوة ماء زمزم و(500) عامل لتوزيع ماء زمزم على المصلين في أرجاء المسجد الحرام، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير للشنط والحافظات والعربات المخصصة لتوزيعها على قاصدي المسجد. كما جهزت أكثر من (4500) حافظة ماء زمزم موزعة في أرجاء المسجد الحرام، يستهلك من خلالها حوالي (500) ألف لتر، كما قام (200) مشرف بمراقبة الأعمال الميدانية على ( 4000 ) عامل وعاملة لغسل ساحات المسجد الحرام (10) مرات يومياً مستخدمين (130) ألف لتر من المطهرات الصديقة للبيئة وفرش أكثر (15) ألف سجادة. وكذلك الاستعانة بـ (500) آلة في اعمال التنظيف والتطهير، يساندها في تنظيم عمليات الوقاية البيئية ومكافحة العدوى عدة فرق تعمل على تعقيم جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه بأكثر من (34) ألف لتر من المعقمات، كما تواجد في جنبات المسجد أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار و(20) جهاز بايوكير و(11) روبورتاً ذكيا للتعقيم و(600) مضخة تعقيم إلكترونية ويدوية و( 20 ) جهاز تعقيم بالرذاذ الضبابي. وجهزت الوكالة (5000) عربة عادية و (3000) عربة كهربائية، وربطها عبر تطبيق "تنقل" كما تدار عمليات تشغيلها عبر خطط منهجية تتضمن تكثيف التعقيم الدوري والإشراف على تنظيم مهام دافعي العربات، كذلك جندت الوكالة مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين من (74) باباً وإرشادهم إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين حال امتلاء المصليات ولحظة رصد أي تزاحم للمصلين.