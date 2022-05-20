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محمد بن مسعود - الدمام - أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، استطلاع رأي حول التعداد السكاني، شارك فيه 1045 شخصا، منهم 53% من الذكور، و47% من الإناث.
وكشفت نتائج الاستطلاع أن 74% يفضلون تعبئة استمارة «العد الذاتي» بأنفسهم، فيما أن 26% يفضلون أن يزورهم موظف التعداد.
وفيما يخص التعداد السكاني وارتباطه بالإعداد للمستقبل ومشاريع التنمية، رأى 92% موافقتهم لذلك، فيما 7% كانوا على حياد، و1% غير موافقين.
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وحول أي المعلومات ستهم المشاركين في الاستطلاع أكثر عند إعلان نتائج التعداد، قال 24% من العينة إن المعلومات التي تهمهم هي معرفة العدد الإجمالي للسكان، فيما يود 20% معرفة توزيع السكان في مناطق السعودية، و22% يهمهم معرفة عدد المواطنين مقابل المقيمين، و11% يهتمون لمعرفة عدد المساكن، فيما يرى 11% أنهم مهتمون لمعرفة نسبة النساء إلى الرجال، و12% معرفة أعمار السكان.
كانت هذه تفاصيل خبر 74 % من المواطنين يفضلون «العد الذاتي» للمشاركة في «تعداد السعودية 2022» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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