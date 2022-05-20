تقديم موعد الدوام الصباحي بمدارس الخرج لهذا السبب

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الخرج، عن تقديم موعد الدوام الرسمي في مدارس المحافظة، نظراً لارتفاع درجات الحرارة في المرحلة المقبلة.

وقررت إدارة تعليم الخرج، أن يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 6:15، فيما تبدأ الحصة الأولى تمام الساعة 6:30، بداية من يوم الأحد 1443/10/21 هـ.

من جانبهم، تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار تعليم محافظة الخرج، مطالبين بتعميمه في باقي محافظات ومناطق المملكة ودول الخليج.

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وكتب الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني –عبر حسابه بموقع تويتر- قائلا «تطور وتفكير جيد أن تقدم الدراسة في فصل الصيف، فأذان الفجر (3:39)، وشروق الشمس (5:7) في العاصمة الرياض».

وتابع الحصيني: «فلعل إدارت التعليم أن تحذوا حذو ذلك في مناطق المملكة ودول الخليج، فالأمر يحتاج إلى شجاعة في اتخاذ القرار وفق الصلاحيات الممنوحة لأصحاب القرار؛ بناءً على المصلحة العامة المقدرة».

وكتب مغرد تعليقا على قرار تعليم الخرج: «قرار موفق من تعليم الخرج، وأتمنى فترة الصيف كلها يكون الدوام مدارس وموظفين يبدأ الساعة 6 صباحًا».