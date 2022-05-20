الأمير فيصل بن مشعل يكرم تعليم البكيرية لمشاركتها المتميزة بمعرض «مبتكر 2022» بجامعة القصيم

محمد بن مسعود - الدمام - بريدة-محمد المسلم

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم إدارة التعليم بمحافظة البكيرية لمشاركتها المتميزة في “معرض مبتكر 2022″، الذي تنظمه جامعة القصيم بالبهو الرئيسي بالمدينة الجامعية بدرع تذكاري تسلمه مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح وذلك خلال رعاية سموه الكريم افتتاح المعرض، بحضور معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس الجامعة، وعدد من مديري الجهات الحكومية بالمنطقة، ووكلاء وأعضاء مجلس الجامعة.

من جهته قدّم مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم ـ حفظه الله ـ على دعمه وتشجيعه وتحفيزه للجميع، وقال إن هذا التكريم جاء بجهد جميع الزملاء والزميلات بقسمي الموهوبين والموهوبات ومراكز الموهوبين والموهوبات والمدارس المشاركة لعملهم المخلص والدؤوب حتى تحقق النجاح، كما اطلع سموه الكريم خلال جولته في معرض ( مبتكر 2022 ) على مشاريع الطلاب والطالبات بالإدارة وهم الطالبة لمى بنت ناصر السليمي من مدرسة الثانوية الأولى والطالبة يارا بنت عبدالله الصنات من مدرسة الثانوية الثالثة والطالب ثامر بن عبدالكريم المطيري من مدرسة ثانوية البكيري، وهذا يعتبر أكبر حافز للطلاب والطالبات لبذل المزيد من التميز والتفوق بإذن الله.