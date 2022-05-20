وفاة الفنان المصري الكبير سمير صبري بأحد فنادق القاهرة

محمد بن مسعود - الدمام - توفى منذ قليل الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وجارى إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام «الميترالى»، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.
وحرص على زيارة الفنان الكبير سمير صبرى خلال فترة تواجده بالمستشفى، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنانة الكبيرة ميرفت أمين، والفنانتان إلهام شاهين ودنيا سمير غانم، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.
وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل «فلانتينو» مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام منها “ديدو”، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و”محمد حسين” مع النجم محمد سعد، و”المشخصاتى الجزء الثانى” مع الفنان تامر عبد المنعم.
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