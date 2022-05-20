محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
نقلت وكالة تاس للأنباء، اليوم الجمعة، عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قوله إن ما يقرب من ألفي جندي أوكراني متحصنين في مصانع آزوفستال للصلب في ماريوبول استسلموا حتى الآن.
كما نقلت وكالة إنترفاكس عن شويجو قوله إن التهديدات العسكرية بالقرب من الحدود الغربية لروسيا آخذة في التزايد بسبب الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
واستسلم المئات من المقاتلين الأوكرانيين الذين تحصنوا في ملاجئ وأنفاق في آزوفستال لكن موسكو وكييف قدمتا تقديرات مختلفة عن الأعداد.
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كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعلن استسلام 2000 جندي أوكراني في «آزوفستال» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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