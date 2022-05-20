روسيا تعلن استسلام 2000 جندي أوكراني في «آزوفستال»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

نقلت وكالة تاس للأنباء، اليوم الجمعة، عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قوله إن ما يقرب من ألفي جندي أوكراني متحصنين في مصانع آزوفستال للصلب في ماريوبول استسلموا حتى الآن.

كما نقلت وكالة إنترفاكس عن شويجو قوله إن التهديدات العسكرية بالقرب من الحدود الغربية لروسيا آخذة في التزايد بسبب الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

واستسلم المئات من المقاتلين الأوكرانيين الذين تحصنوا في ملاجئ وأنفاق في آزوفستال لكن موسكو وكييف قدمتا تقديرات مختلفة عن الأعداد.