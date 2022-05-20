اخبار الخليج – بهدف رفع كفاءة تشغيلها وضمان استدامتها.. الأشغال: الانتهاء من إعادة تأهيل 32 محطة ضخ مياه صرف صحي بمختلف المحافظات

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس فتحي عبدالله الفارع أن الوزارة انتهت من أعمال مشروع إعادة تأهيل 32 محطات ضخ مياه الصرف الصحي، مشيراً إلى أن أعمال التأهيل تأتي ضمن إستراتيجية الوزارة في تطوير خدمات قطاع الصرف الصحي وتوفير الخدمات بجودة عالية تسهم في الارتقاء بالصحة العامة.

وأوضح الوكيل المساعد للصرف الصحي أن المشروع يشمل إعادة تأهيل 32 محطة ضخ رئيسية وفرعية موزعة بمختلف مناطق مملكة البحرين، حيث تتوزع المحطات بواقع 3 محطات في محافظة المحرق، 19 محطة في محافظة العاصمة، 7 محطات في المحافظة الشمالية و3 محطات في المحافظة الجنوبية.

وقال الفارع أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل المحطات وتحسينها لرفع كفاءتها وضمان استدامتها بالإضافة إلى الحد من الأعطال والفيضانات التي تشهدها بعض المناطق كجزء من جهود شؤون الصرف الصحي في المحافظة على استمرارية وديمومة الشبكة.

كما تضمنت أعمال المشروع تجهيز هذه المحطات بمضخات جديدة وأنابيب داخلية وصمامات ولوحات تحكم كهربائية ونظم تحكم وأجهزة استشعار، كما تم تنفيذ بعض الأعمال المدنية في بعض المحطات.

وأشار إلى أن المشروع يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الوزارة لقطاع الصرف الصحي لتطوير وتوسيع الشبكات وأنظمة المعالجة في البحرين مع التطور العمراني المتسارع، بهدف تحقيق التنمية والتطوير المستدامين لهذا القطاع في مملكة البحرين وتوفير أفضل الخدمات لكافة مناطق المملكة.

يشار إلى أن المشروع تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة مقاولات الدور للحفريات والبناء، بتكلفة قدرها 759,801 دينار (سبعمائة وتسعة وخمسون ألفا وثمانمائة ودينار واحد).