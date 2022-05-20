اخبار الخليج – رئيس جمهورية تتارستان الروسية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل فخامة السيد رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان الروسية بمكتبه برئاسة الجمهورية ، اليوم ، معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي نقل إلى فخامته ولمسلمي روسيا الاتحادية تحيات وتهنئة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله .

وخلال اللقاء حمَّل فخامة رئيس تتارستان معاليه خالص تحياته لجلالة الملك المفدى وتقديره العميق لإنابة جلالته لمعالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة للمشاركة في احتفالات جمهورية تتارستان الروسية بالذكرى رقم 1100 على اعتماد الإسلام رسميًّا من قبل شعوب البولغار في حوض الفولجا.

وبهذه المناسبة، أهدى معاليه لفخامة الرئيس التتاري مجسمًا للرسالة التي بعثها النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى حاكم البحرين وأهلها في العام الثامن الهجري الموافق 630 ميلادية، فدخلوا دين الإسلام طوعًا وتصديقًا وإيمانًا قبل حوالى 1435 عامًا.

وقد أعرب فخامة الرئيس التتاري عن اعتزازه بمشاركة مملكة البحرين في هذه الذكرى العزيزة، والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين، وتطلعه إلى مزيد من تعزيز العلاقات بينهما، مثمنًا في الوقت نفسه التاريخ الإسلامي العريق على أرض البحرين، وإسهامات البحرين في الحضارة الإسلامية العريقة.