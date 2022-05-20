احذروا هذه العلامات التي تدل على ارتفاع مستويات الكوليسترول!

محمد بن مسعود - الدمام - كشف خبراء، أن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم يسبب مشكلات في الساقين، مثل تصلب الشرايين المحيطية.

وبحسب بيانات عيادة مركز الأوعية الدموية بجامعة كاليفورنيا في ديفيس، فإن أعراض ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، لا تظهر ولكن يمكن أن تسبب مضاعفات، وأخطرها العرج “ألم وتشنجات”، ومن علامات تصلب الشرايين المحيطية الشعور بالتعب وحرقان منطقة الأرداف والفخذين وعضلة الساقين أثناء المشي.

وأبان خبراء المركز، أن عوامل تطور المرض هي التدخين والتقدم في العمر ومرض السكري والوزن الزائد أو السمنة والخمول وارتفاع مستوى ضغط الدم وعوامل وراثية أيضا، وفق “نوفوستي”.

وحول تخفيض خطر ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، يجب قبل كل شيء تخفيض مستواه، من خلال التقليل من تناول الأطعمة المحتوية على دهون مشبعة، واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة.