ديفيديند جيت كابيتال وشركائها تستثمر 400 مليون ريال سعودي في الاستحواذ على شركات سعودية في قطاع الأغذية والصحة

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت شركة ديفيدند جيت كابيتال وشركائها عن تأسيس شركة « فوود ديستريكت» في الرياض بالمملكة العربية السعودية والمتخصصة في قطاع الأغذية والمطاعم وذلك للبدأ في استحواذها على مجموعة شركات سعودية بحجم استثمار يصل الى 190 مليون ريال سعودي في قطاع الأغذية وحجم استثمار 210 مليون في قطاع الصحة.

يعتبر التوسع في قطاع المطاعم والاستثمار والاستحواذ في هذا القطاع بالمملكة العربية السعودية حصاد النجاح الذي حققته ديفيدند جيت كابيتال وشركائها خلال الفترة الماضية في إدارة المطاعم والاستثمار في الأعمال التشغيلية الخاصة في هذا القطاع واستمرار للتوسع والانتشار للشركة ، كما أن قطاع المطاعم في المملكة العربية السعودية من ابرز القطاعات التي تلعب دوراً حيوياً في السياحة ، وينمو القطاع في المملكة بشكل متسارع سنوياً، يأتي إنفاق السعوديين على المطاعم والمقاهي في المرتبة الثانية ضمن بقية قطاعات الإنفاق مثل الأطعمة والمشروبات ( غير الجاهزة) والصحة والتعليم والخدمات .

وتتجه استراتيجية شركة ديفيديند جيت كابيتال الى تخصيص 70% من المطاعم الى وجبات سريعة

(Quick Service Restaurant) 10% مطاعم غير رسمية ( Casual Restaurants ) ، 20% مطاعم فاخرة

(Fine Dining) لفروع من امريكا واوروبا.

يذكر أن مجموعة ديفيدند جيت كابيتال وشركائها هي شركة رأس مال متنامي وتؤمن بالضخ النقدي لتنمية الأعمال وتحقيق نتائج أعلى كما أنها تمتلك فريقا مؤهلا تأهيلا عاليا لتشغيل وإدارة الأعمال المختلفة في قطاعات مختلفة.