السفير القحطاني يلتقي وزير المفوضية الوطنية لمسلمي جمهورية الفلبين

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين هشام بن سلطان القحطاني، في مكتبه بالسفارة، وزير المفوضية الوطنية لمسلمي جمهورية الفلبين جيلينج مامانديونغ. وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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