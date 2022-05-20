استمرار العوالق الترابية على نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نبّهَ المركز الوطني للأرصاد اليوم من استمرار العوالق الترابية على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على الخرخير، ومدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 6 مساءً.