محمد بن مسعود - الدمام - قالت الشرطة المحلية، اليوم الجمعة، إن عدة أشخاص تعرضوا للطعن وأصيبوا في حادث مستمر في جنوب شرق النرويج.
وقالت الشرطة النرويجية إن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في هجمات طعن عشوائية في نوميدال بجنوب شرق البلاد، مضيفة أن أحد المصابين في حالة حرجة، وأن الحادث لا يزال مستمرا.
وقال مسؤولون إنه تم القبض على أحد المشتبه بهم في وقت لاحق.
وذكر متحدث باسم الشرطة لـ»رويترز»: «يمكنني أن أؤكد أن الجاني تحت السيطرة».
كانت هذه تفاصيل خبر 4 جرحى في حادث طعن بالنرويج.. وتوقيف مشتبه به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.