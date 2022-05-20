4 جرحى في حادث طعن بالنرويج.. وتوقيف مشتبه به

محمد بن مسعود - الدمام - قالت الشرطة المحلية، اليوم الجمعة، إن عدة أشخاص تعرضوا للطعن وأصيبوا في حادث مستمر في جنوب شرق النرويج.

وقالت الشرطة النرويجية إن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في هجمات طعن عشوائية في نوميدال بجنوب شرق البلاد، مضيفة أن أحد المصابين في حالة حرجة، وأن الحادث لا يزال مستمرا.

وقال مسؤولون إنه تم القبض على أحد المشتبه بهم في وقت لاحق.

وذكر متحدث باسم الشرطة لـ»رويترز»: «يمكنني أن أؤكد أن الجاني تحت السيطرة».