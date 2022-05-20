وكالة الاستثمار بأمانة الشمالية تستقبل 650 مشاركة لتحسين الخدمات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية
استقبل مركز خدمات المستثمرين بوكالة الاستثمار بأمانة منطقة الحدود الشمالية، 650 مشاركة في استبانة الآراء المقترحة وتحسين الخدمات المقدمة وتطويرها، الذي طرح خلال شهر يناير للعام الحالي، وذلك في طور جهودها الرامية في مجال تنمية الإيرادات وتطوير منظومة الاستثمار وتمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتقدم التسهيلات والمرونة لهم .
وأوضح وكيل الاستثمار ثامر بن خلف القاران، أن الأمانة تسعى إلى تقديم الخدمات البلدية المتقدمة بمنهجية ومهنية عالية ومن ضمنها الاستثمارات البلدية بمشاركة أفراد المجتمع والقطاع الخاص من أجل بيئة استثمارية عصرية تحقق إستراتيجيات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تنمية الإيرادات وتطوير الاستثمار, مشيراً إلى أن أمانة المنطقة ممثلة بمركز رجال وسيدات الأعمال ترحب بالمقترحات والآراء المقدمة من قبل المستثمرين عبر قنواتها على مدار العام.
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