فيديو | استشاري أمراض القلب يوضح أهم الأدوية المستخدمة بعد تركيب دعامة القلب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن الأدوية المستخدمة بعد تركيب دعامة القلب المعالجة. وقال النمر، في فيديو نشره عبر حسابه بموقع “تويتر”:”يوضع في الدعامة المعالجة دواء معين يمنع ترسب الكوليسترول بداخلها”. وأشار:”الأسبرين والبلافكس يستخدم لمدة عام بعد تركيب دعامة القلب المعالجة”.

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