هل يمكن تجديد الاستمارة مع وجود إيقاف خدمات؟ «المرور» يرد

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المرور السعودي عدم السماح بتجديد الاستمارة مع وجود ايقاف خدمات. جاء ذلك خلال رد حساب المرور عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر على استفسار من مواطن قال فيه: «هل يمكن تجديد الاستمارة مع وجود إيقاف خدمات؟»، ليرد المرور: «مرحبا بك.. لا يمكن ذلك.. يسعدنا تواصلك».

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