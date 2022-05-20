محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات كشف برنامج حساب المواطن، عن سبب تغير مبالغ الاستحقاق التي يتم صرفها للمُستحقين في كل دفعة. وأوضح البرنامج ردًا على أحد الاستفسارات على حساب البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري، ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًا لكل دفعة. وأشار إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية، مضيفًا أنه في حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل يتم التحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى. ولفت حساب المواطن إلى ضرورة الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات، مع إدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يكشف سبب تغير مبالغ الاستحقاق التي يتم صرفها للمستحقين في كل دفعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.