محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية اختتمت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية أمس الأسبوع الأول من مبادرة الكلية “الإثراء المعرفي للمتدربين” بتنفيذ 8 دورات تدريبية ومحاضرات تثقيفية متنوعة. وأوضحت الكلية أن الدورات والمحاضرات المنفذة خلال الأسبوع الأول شملت : “مقدمة في السلامة والصحة المهنية، وورشة عمل على برنامج الباكيت تريسر، وجلسة مفتوحة للمتدربين لتخصص الموارد البشرية، والمخاطر في الإنشاءات، وتهيئة الخريجين، وخصائص استخدام البريد الإلكتروني GOOGLE DRIVE، والأخطاء الإملائية الشائعة، والمخاطر في بيئة العمل.

كانت هذه تفاصيل خبر تقنية رفحاء تختتم الأسبوع الأول من مبادرة “الإثراء المعرفي” بتنفيذ 8 دورات تثقيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.