رئيس غرفة ينبع يلتقى أمين عام جمعية المستثمرين بالبحر الأحمر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة التقى رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي بمكتبه بمقر الغرفة أمين عام جمعية المستثمرين بالبحر الأحمر وعضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بجمهورية مصر تامر نبيل. وجرى خلال اللقاء استعراض أهم مقومات ومزايا ومحفزات الاستثمار التي تتمتع بها محافظة ينبع في القطاع السياحي، والبيئة السياحية المتكاملة التي أوجدتها الدولة والتي تعد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات المختلفة.

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