تعليم ينبع يختتم حزمة من الورش والبرامج التثقيفية في مسابقة “مدرستي تبرمج” للطلاب والطالبات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

اختتم تعليم ينبع حزمة من الورش والبرامج الافتراضية ضمن سلسلة البرامج التثقيفية لمسابقة مدرستي تبرمج “المرحلة الثانية” مسار الطلاب والطالبات ، والتي نفذت على فترتين: الأولى بواقع 5 برامج على مدى أسبوعين في شهر رمضان المبارك، والثانية بواقع 8 برامج نفذت بعد إجازة عيد الفطر المبارك، قدمها عدد من معلمات الحاسب الآلي. وقد بلغ عدد المشاركين في فعاليات مسابقة “مدرستي تبرمج” أكثر من 9 آلاف مشارك من الطلاب والطالبات منذ بداية انطلاقتها.

وأوضحت منسقة مسابقة “مدرستي تبرمج” معالي خلاف أن المسابقة تهدف إلى تحقيق أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة المهارات الرقمية للطلبة، ونشر ثقافة البرمجة والابتكار في المجتمع وبين منسوبي التعليم وتأهيلهم للمسابقات الدولية، وترسيخ مفهوم التحوّل إلى مجتمع المعرفة الرقمية، وتعريف الطالبات بالمسابقة ومساراتها وتناول كل مسار بالشرح والتفصيل، كذلك تضمنت المسابقة خطوات تحميل الإصدار التعليمي والعمل على المائن كرافت، و عرض أفكار للتنمية المستدامة، ومعرفة كيفية تطبيق التصاميم ورفع المشاريع المنفذة، وإجراء تصميم هندسي مبتكر لمدينة نئوم انطلاقًا من الدرعية، و خطوات تحميل مدينة نيوم واستخدام الأكواب البرمجية وإضافة الشخصيات الكمبيوترية والتصدير النهائي للمرحلة، و تصميم تطبيق لابتكار حلول صديقة للبيئة، وشرح المشروع وتقديمه بالبوربوينت.

يذكر أن مسابقة مدرستي تبرمج 2، أطلقتها وزارة التعليم بالتعاون مع مايكروسوفت لتعزز ثقافة البرمجة الحاسوبية، ودعم الطلبة والطالبات والكوادر التعليمية في مراحل التعليم الجامعي والعام وفقًا لتطلعات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، حيث أن التعليم ونقل المعرفة وتمكين الأجيال الصاعدة من تحقيق المزيد من الابتكار والمعرفة التقنية من أهم الأمور التي تحرص عليها مايكروسوفت ؛ وتحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية لتأصيل المواطنة والقيم لدى المجتمع التعليمي، واكتشاف المواهب الرقمية للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات التي تمكنهم من المنافسة في المسابقات البرمجية العالمية، وإكساب المعلمين والمعلمات آلية تطبيق التعليم بالترفيه أثناء العملية التعليمية، وتطوير المهارات الأساسية والمهارات المستقبلية وتنمية المعارف في العلوم البرمجية والتصميم الإبداعي.