المسحل : الدعم اللامحدود من القيادة أسهم في تحقيق الرياضة السعودية العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل أسمى آيات الشكر والعرفان باسمه ونيابة عن أعضاء الاتحاد السعودي ومنسوبي كرة القدم السعودية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لرعايته الكريمة للمباراة النهائية على كأسه الغالية للموسم الرياضي 2021-2022 والتي جمعت فريقي الفيحاء والهلال مساء الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

كما رفع المسحل أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تشريف سموه وحضوره المباراة النهائية، موجهًا لسموه جزيل الشكر على دعمه اللامحدود للقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، الأمر الذي أسهم في تحقيق الرياضة السعودية العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي أن هذه الرعاية الكريمة والتشريف المثمن يعكس الاهتمام والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي في المملكة والذي شهد طفرة غير مسبوقة، بجهد ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

ووجه المسحل التهنئة لمجلس إدارة نادي الفيحاء وجماهيره ومنسوبيه بمناسبة تتويجه بأغلى الكؤوس، كما وجه الشكر لمجلس إدارة نادي الهلال وجماهيره على الظهور المشرف في النهائي الكبير، وتقديم الفريقين مباراة أشاد بها الجميع، مشيداً بالمستوى الكبير الذي قدمه الفريقان والروح الرياضية العالية التي تمتع بها اللاعبون.