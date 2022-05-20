اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس معتدل ويكون حارا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم الجمعة سيكون معتدلاً ويكون حارا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار .

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانًا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث اقدام عند السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 70 % والصغرى 15 %.